شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الداخلية الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري. ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز 16 برصيد 27 نقطة.

ويدير مباراة الزمالك والداخلية محمود البنا، ويُعاونه سامي هلهل، وسيد نافع، وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، وعبد العزيز السيد، حكمًا للفار، وأسامة السيد، حكمًا مساعدًا للفار.

وإجمالا.. أدار محمود البنا 29 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 17 منها وتعادل 6 مرات، وخسر 6 لقاءات.

وكانت مباراة الزمالك وفيوتشر التي فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في 29 يناير الماضى بالجولة السادسة عشرة للدوري هي الأخيرة التي أدارها محمود البنا للفارس الأبيض.

فى سياق آخر، أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والداخلية، فى الدوري المصري ، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتشهد مباراة الزمالك أمام الداخلية فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى عودة حاتم سكر من الإيقاف بعد غيابه عن مباراة أسوان.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام أسوان حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.