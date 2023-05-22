شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعالج أزمة إهدار الفرص فى فيوتشر قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى يعاني منها الفريق مؤخراً، استعدادا لمواجهة سيراميكا، فى المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة استغلال كل فرصة وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات، والتركيز على اللمسة الأخيرة لعدم تكرار سيناريو المباريات الماضية، التى شهدت إهدار الكثير من الفرص من لاعبى الفريق.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر لاستئناف تدريباته الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر مدرب الفريق، للاعبين، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة الماضية بالدوري.

من جهته أبدى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، رضاه عن أداء فريقه أمام نظيره سموحة، وقال السقا، عقب المباراة، "نؤدي بشكل جيد ونستحوذ ولكن لدينا مشكلة في إنهاء الفرص، في كل مباراة نسيطر على اللقاء ولكن الغيابات في الفترة الأخيرة أثرت علينا".

وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر تصريحاته، "لدينا جودة مختلفة من اللاعبين ولدينا فلسفة مختلفة فالجميع حزين بالنادي رغم أن النتيجة تعادل".

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.