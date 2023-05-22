شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زروان مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام المصري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي،

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي