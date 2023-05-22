شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن زروان مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام المصري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي
الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي،
الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي
فريق الاتحاد السكندرى يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق 29 هدفا.
بينما يحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي من 28 مباراة، فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.
ويغيب الغاني مورو ساليفو، لاعب الاتحاد السكندري، عن صفوف سيد البلد أمام المصري البورسعيدى، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني من أجل السفر لبلاده لوفاة والدته.
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