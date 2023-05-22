شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يعلن تشكيل المصري لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري .

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: عصام ثروت الدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة الوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي الهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي من 28 مباراة، فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق 29 هدفا.