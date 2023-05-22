شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة جاهز لتدعيم الأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر أصبح جاهزاً لتدعيم صفوف فريقه بدءاً من مباراته أمام إنبي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن ربيعة شارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، وأنه جاهز من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات، ولكن الدفع به من عدمه قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وغاب رامي ربيعة عن الأهلي منذ إصابته بجزع فى الكتف خلال مشاركته في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل التعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إنهاء تجميد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ويعد أشرف اللاعب الوحيد الذى لم يشارك مع كولر في أى مباراة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي، ويخرج من حسابات المدير الفني بشكل مستمر، حتى فى الأوقات التي يعاني فيها الفريق من عجز فى الخط الخلفى أو الجبهة اليسرى.

وبدأ كولر التفكير فى منح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وتصحيح بعض النواقص التي طلب المدير الفني العمل على تغييرها فى أداء اللاعب، ويترقب أشرف الدخول فى حسابات المدير الفني خلال المباريات المحلية القادمة.

وينتهي تعاقد أيمن أشرف مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي، وفي حال استمر تجميده من قبل كولر فسيختار الرحيل عن الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.