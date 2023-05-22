شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات حاسمة بين خماسى مجموعة بحرى على بطاقة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مباريات دورى القسم الثانى من مجموعة بحرى والإسكندرية على الانتهاء، بعد مرور 26 أسبوعاً من المسابقة، لتشتعل المنافسة بين 5 أندية لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

ويعتلى فريق طنطا صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 48 نقطة متفوقا على فريق أبو قير للأسمدة صاحب الوصافة برصيد 47 نقطة، يليه الثنائى بلدية المحلة ودكرنس بـ46 نقطة، ثم جمهورية شبين فى المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

نستعرض المباريات المتبقية للخماسى المتنافس على بطاقة التأهل للممتاز فى التقرير التالى..

طنطا "48 نقطة"

يلتقى طنطا مع كل من بايونيرز "خارج أرضه"، أبو قير للأسمدة "داخل أرضه"، الحمام "خارج أرضه"، المنصورة "داخل أرضه".

أبو قير للأسمدة "47 نقطة"

يصطدم أبو قير للأسمدة بكل من دكرنس "داخل أرضه"، طنطا "خارج أرضه"، كفر الشيخ "داخل أرضه"، سبورتنج "خارج أرضه".

بلدية المحلة "46 نقطة"

يواجه بلدية المحلة كلا من اتحاد نبروه "داخل أرضه"، المجد السكندرى "خارج أرضه"، الهلال "داخل أرضه"، دكرنس "خارج أرضه".

دكرنس "46 نقطة"

يلتقى دكرنس مع كل من أبو قير للأسمدة "خارج أرضه"، الحمام "داخل أرضه"، المنصورة "خارج أرضه"، بلدية المحلة "داخل أرضه".

جمهورية شبين "45 نقطة"

يواجه جمهورية شبين كلا من المصرى بالسلوم "خارج أرضه"، بروكسى "خارج أرضه"، اتحاد نبروه "داخل أرضه"، المجد السكندرى "خارج أرضه".

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات الجولة السابعة والعشرين..

1 طنطا 48 نقطة

2 أبو قير للأسمدة 47 نقطة

3 بلدية المحلة 46 نقطة

4 دكرنس 46 نقطة

5 جمهورية شبين 45 نقطة

6 بروكسى ورك 40 نقطة

7 كفر الشيخ 40 نقطة

8 المنصورة 37 نقطة

9 الأوليمبى 34 نقطة

10 الحمام 32 نقطة

11 سبورتنج 28 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 المجد السكندرى 24 نقطة

14 الهلال بالضبعة 22 نقطة

15 بايونيرز 18 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة.