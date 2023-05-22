شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا يقترب من التشكيل الأساسى لغزل المحلة أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة من الاستعانة بالمدافع أحمد رضا خلال التشكيل الأساسى فى لقاء حرس الحدود المقبل عقب الظهور بشكل جيد فى التدريبات.

ويسعى رضا شحاتة المدير الفنى من منح اللاعبين الشباب فى مباراة حرس الحدود الفرصة لرفع مستواهم البدنى والفنى، للاستعانة بهم فى مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر الأحد المقبل في السابعة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة.