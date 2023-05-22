شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد السلام فى السابعة مساءً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي ..

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع..

أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو .

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود

خط الهجوم ..

كريم بامبو _ أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كل من محمود الزنفلي وأسامة إبراهيم ومحمد بسيوني للإصابة.