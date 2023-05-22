شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندري يناشدون مصيلحى العدول عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد لاعبو الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، رئيس النادي، العدول عن الاستقالة والاستمرار فى قيادة النادى، ورفع اللاعبون صورة لرئيس القلعة الخضراء معلقين عليها، "هنكمل المشوار وبنحبك يا ريس"، قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وكان زروان مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، قد أعلن تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام المصري باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي،

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي.