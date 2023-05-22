شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد السكندرى يتعادل مع المصري البورسعيدي 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

تقدم مابولولو للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل جيرندو للمصري البورسعيدي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي،

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة

الوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي

الهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.