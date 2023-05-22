شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والداخلية.. تعليمات خاصة من أوسوريو للمهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح تعليمات خاصة لخط هجوم الفارس الأبيض، من أجل التعامل مع دفاعات فريق الداخلية.

وشدد أوسوريو على مهاجمى الزمالك، بضرورة الضغط بقوة من أجل فك حصون الداخلية، لاسيما أن علاء عبد العال المدير الفنى للأخير، يمتاز بالخطة الدفاعية المحكمة، والتى ترهق منافسيه.

مباراة الزمالك والداخلية، تقام فى التاسعية والنصف مساء اليوم، الإثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

غيب عن الزمالك فى مباراة الليلة 11 لاعبا هم: محمد عبد الغني لعدم جاهزيته الفنية في ظل معاناته من إجهاد عضلي، محمود حمدي "الونش" بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، محمد عبد الشافي؛ لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته في الركبة، أحمد فتوح؛ لمعاناته من إصابة عضلية قوية في الحوض.

بجانب غياب عبد الله جمعة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، ناصر منسي؛ لخضوعه لبرنامج تأهيلي في ظل معاناته من الإصابة فى العضلة الضامة، يوسف أسامة نبيه، بسبب القرار الفني من خوان أوسوريو، مدرب الفريق، بسبب الأزمة الأخيرة بتوقيعه لبيراميدز، وتجميده فنيًا فى الفترة الحالية، سيف جعفر يعاني إجهاد فى العضلة الخلفية، محمود شبانة بسبب آلام فى الركبة، أحمد بلحاج يغيب للإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء وعمر جابر لوجود إصابة فى الركبة.

ونجح الزمالك فى تحقيق فوز صعب أمام أسوان بهدف دون رد فى إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة.

الزمالك بعد الفوز على أسوان رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط كاملة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب صاحبَي المركز الخامس.