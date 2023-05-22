شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلى فى الدورى.. أبرزها قمة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات جولات مسابقة الدورى من الأسبوع 30 وحتى 32، وكذلك مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري والتى من بينها لقاؤه مع الإسماعيلي.

وجاءت المباريات على النحو التالى..

الأسبوع الـ30 ..

المقاولون – الإسماعيلي يوم 31 مايو الجارى باستاد المقاولون العرب فى التاسعة والنصف مساءً

الأسبوع الــ31

الإسماعيلي – طلائع الجيش يوم 8 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية الرياضى فى السابعة مساءً

مؤجل من الأسبوع الــ18

الإسماعيلي – الأهلي 5 يوليو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الثامنة والنصف.