شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين حلمى طولان وأحمد ياسر فى تدريبات سيراميكا قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا جلسة خاصة مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق عقب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة وغيابة عن التهديف.

وشارك أحمد ياسر ريان هذا الموسم مع فريق سيراميكا في 28 مباراة وسجل 9 أهداف.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.