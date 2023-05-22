شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق فاركو، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.





وجاءت قائمة سموحة لمواجهة فاركو كالتالىحراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، بركات حجاج، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى

الوسط: صديق أوجولا، محمود حليمو، مالك بعيو، حسين فيصل، أحمد مصطفى، مصطفى سعد ميسى، محمد الصباحى، محمد عصام، دوكو دودو، طارق علاء، محمد سعيد

الهجوم: محمد نادى

واختتم فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، استعداداته اليوم الاثنين، لمواجهة فريق فاركو، المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

وشهد تدريب سموحة اليوم بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى يريد أحمد سامى تطبيقها فى مباراة فاركو، بالإضافة إلى بعض التدريبات الفنية باستخدام ملاعب التنس ولكن بكرة القدم.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.