شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. نداي وشلبي والجزيري يقودون الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الداخلية، المقرر لها مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.