شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريق الداخلية أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة الزمالك بعد قليل في الجولة 29 من الدوري المصري، بملعب السويس الجديد.
جاء التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: عماد السيد
الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح
الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى
الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري
ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
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