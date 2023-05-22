شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريق الداخلية أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة الزمالك بعد قليل في الجولة 29 من الدوري المصري، بملعب السويس الجديد. جاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

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