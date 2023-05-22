اخبار الرياضه

تعرف على تشكيل فريق الداخلية أمام الزمالك فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريق الداخلية أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة الزمالك بعد قليل في الجولة 29 من ، بملعب السويس الجديد.

جاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح

الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري

ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا