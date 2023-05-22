شيكابالا أساسيا.. تشكيل الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق الأبيض أمام الداخلية في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق الداخلية في إطار منافسات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدوري، وذلك على ملعب استاد السويس الجديد.

وشهد التشكيل الأساسي للزمالك تواجد شيكابالا، مع ثلاثي الخط الهجومي سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي.

وسيبدأ الزمالك مواجهة الداخلية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويدخل الزمالك مباراة الداخلية محتلا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر ولديه 27 نقطة.