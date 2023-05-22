تعرف على تشكيل المقاولون العرب وطلائع الجيش فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، وعماد النحاس مدرب فريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقهما استعدادًا للمباراة التى ستنطلق بعد قليل، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري العام هذا الموسم.





جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء، فاروق نور الدين، محمد هانى تريكة، عمر فايد

الوسط: أحمد شيمى، عمر سافيولا، لويس أدوار، أحمد فوزى

الهجوم: محمد سالم، جون أوكلى





فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقى، إسلام محارب، على حمدى، محمد شريف حتحوت، محمد سمير

الهجوم: محمود وادى

يحل فريق طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري العام هذا الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفا.