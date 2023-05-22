شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

تقدم مابولولو للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل جيرندو للمصري البورسعيدي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ، ويتقدم الياس جلاسي للمصري في الدقيقة 73 من ركلة جزاء .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي،

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة

الوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي

الهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.

فريق الاتحاد السكندرى يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بينما يحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة.