شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والداخلية يتعادلان سلبيا بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والداخلية المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد بالتعادل السلبى.

وهدد الداخلية مرمى الزمالك فى الدقيقة 10 بعدما لاحت له فرصة محققة لهز الشباك، لكن حكم الراية يشير باحتساب التسلل، كما أنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرماه من انفراد تام فى الدقيقة 14.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي ، خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي ، خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"،خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.