شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من مران الأهلي الختامي قبل مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجريباته الجماعية اليوم الإثنين استعدادًا لمباراته ضد إنبي غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعود فريق الأهلي لمنافسات الدوري المصري بعد غياب لظروف مشاركته في دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري.

ويدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إنهاء تجميد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ويعد أشرف اللاعب الوحيد الذى لم يشارك مع كولر في أى مباراة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي، ويخرج من حسابات المدير الفني بشكل مستمر، حتى فى الأوقات التي يعاني فيها الفريق من عجز فى الخط الخلفى أو الجبهة اليسرى.

وبدأ كولر التفكير فى منح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وتصحيح بعض النواقص التي طلب المدير الفني العمل على تغييرها فى أداء اللاعب، ويترقب أشرف الدخول فى حسابات المدير الفني خلال المباريات المحلية القادمة.

وينتهي تعاقد أيمن أشرف مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي، وفي حال استمر تجميده من قبل كولر فسيختار الرحيل عن الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.















































































