شكرا لقرائتكم خبر عن عليوة رئيسًا للجنة المشرفة على اختبارات قطاع الناشئين بالنادي المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة النادي المصري، تشكيل اللجنة المكلفة بالإشراف على اختبارات قطاع الناشئين بالنادي والتي تبدأ السبت المقبل الموافق السابع والعشرين من مايو الجاري وتستمر حتى التاسع من يوليو المقبل.

ويرأس اللجنة فؤاد عليوة نجم المصري الأسبق، فيما يتولى مجدي الشناوي مهام نائب رئيس اللجنة، بينما تم إسناد مهام المدير الإداري للجنة محمد المنصوري.

أما عن لجنة مدربي الاختبارات فتضم كل من أحمد حسن نبيه، محمد الريس، سيد متولي، طارق مبروك، أحمد صلاح الدين.

وتتكون لجنة مدربي حراس المرمى من طارق الشناوي و محمد شبارة ، بينما تتكون لجنة العلاج الطبيعي من محمد حبيش ومحمد جبر ، فيما تتكون لجنة الإداريين من ابراهيم الصفتي، السيد الجراحي ، السيد عبد السلام.

الجدير بالذكر أنه تجرى حاليا طرح استمارات الاختبارات بملعب الهدف بالمدينة الرياضية وذلك حتى يوم الجمعة المقبل ، فيما تنتقل عملية طرح الاستمارات الى ملعب السيد متولي اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى نهاية الاختبارات وذلك مقابل خمسين جنيهًا الاستمارة.