انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك 1 / 0 أمام الداخلية

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والداخلية المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله سيف الجزيرى فى الدقيقة 21.

وهدد الداخلية مرمى الزمالك فى الدقيقة 10 بعدما لاحت له فرصة محققة لهز الشباك، لكن حكم الراية يشير باحتساب التسلل، كما أنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرماه من انفراد تام فى الدقيقة 14، وفى الدقيقة 21 نجح سيف الجزيرى فى تسجيل هدف الزمالك الأول من رأسية مستغلا عرضية متقنة من شيكابالا.

وأنقذ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك مرمى فريقه من استقبال هدف التعادل فى الدقيقة 40، بعد أخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك ليحفاظ على تقدم فريقه فى الشوط الأول بهدف نظيف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي ، خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي ، خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"،خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.