شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، المقامة حاليا بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التايعة والعشرين من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

وتبادل الفريقان الهجمات طوال مجريات الشوط الأول، إلا أن كل الهجمات لم تسفر عن أى جديد، بسبب تفوق المدافعين وحراس المرمى، بالإضافة إلى انحصار اللاعب معظم الوقت فى وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 42 أخطر فرص الشوط الأول بعدما حول محمود وادى مهاجم الطلائع عرضية على حمدى برأسه فى شباك المقاولون، إلا أن محمود أبو السعود استطاع التصدى لها وتحويلها لركنية ليحرم الطلائع من هدف التقدم.

بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء، فاروق نور الدين، محمد هانى تريكة، عمر فايد

الوسط: أحمد شيمى، عمر سافيولا، لويس أدوار، أحمد فوزى

الهجوم: محمد سالم، جون أوكلى

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقى، إسلام محارب، على حمدى، محمد شريف حتحوت، محمد سمير

الهجوم: محمود وادى

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفا.