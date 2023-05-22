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فريدة العسقلاني أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - حصلت فريدة العسقلاني لاعبة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعبة فى البطولة الأفريقية للأندية التى حصل الزمالك على لقبها بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1 فى ختام المسابقة. 

 

كما حصلت على لقب أفضل سنتر بلوك فى البطولة تتويجا لأول موسم لها مع الفريق الأبيض . 

 

ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.

 

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة3/0  فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة3/1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى. 

 

وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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