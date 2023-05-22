شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة العسقلاني أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت فريدة العسقلاني لاعبة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعبة فى البطولة الأفريقية للأندية التى حصل الزمالك على لقبها بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1 فى ختام المسابقة.

كما حصلت على لقب أفضل سنتر بلوك فى البطولة تتويجا لأول موسم لها مع الفريق الأبيض .

ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة3/0 فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة3/1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى.

وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".