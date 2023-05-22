خصم 10 نقاط.. يوفنتوس يتلقى ضربة قوية في الدوري الإيطالي

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى فريق يوفنتوس، ضربة قوية الإثنين، بعدما أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قراره تجاه النادي الإيطالي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي، في قرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقال لاعبين.

كما أعلن اتحاد الكرة الإيطالي تبرئة المدراء التنفيذيين السبعة السابقين في مجلس إدارة يوفنتوس.

وقبل الإعلان عن هذا القرار، والذي يأتي قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بينها مباراة مقررة اليوم الاثنين، كان يوفنتوس يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة خلف نابولي بطل هذا الموسم.

وبذلك يصبح رصيد يوفنتوس 59 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، علما أنه قبل خصم النقاط كان يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

ومع تبقي 3 مباريات لليوفي ومباراتين لميلان في الدوري الإيطالي، فإن مباراتهما يوم 28 مايو في الجولة الـ28 قد تكون حاسمة بين الفريقين لتحديد هوية المتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وإذا فاز اليوفي في وقت لاحق اليوم الإثنين على إمبولي فإنه يرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس متأخرا بنقطة عن ميلان الخامس.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس في آخر جولتين من الدوري الإيطالي فريقي ميلان وأودينيزي، في حين يلعب ميلان مع يوفنتوس وأخيرا مع هيلاس فيرونا.