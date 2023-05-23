شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل مباراة إنبي.. كولر يختتم بمعاونيه وتقسيمة بين 3 فرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة إنبي غدًا في الدوري الممتاز.

خاض اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب وفقرات بدنية في الجيم، وذلك في بداية فقرات المران الجماعي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش فقرات المران، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرة تدريبات بدنية وفنية.. واختتم مارسيل كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وشهدت حماسًا وتركيزًا بين الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.