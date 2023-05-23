شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات طائرة الزمالك تصل القاهرة فجر الأربعاء بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى القاهرة فجر الأربعاء بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1 فى ختام المسابقة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك تونس التى إستضافت المنافسة مساء غدا الثلاثاء .

ونجح فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة3/0 فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة3/1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى.

وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".