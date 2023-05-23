شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فكرى يسجل هدف تعادل الداخلية أمام الزمالك من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سمير فكرى لاعب الداخلية، هدف التعادل لفريقه أمام الزمالك، من ركلة جزاء، فى الدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 1 / 1.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

ويضم تشكيل الداخلية كلاً من.. حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح، الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى، الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري.

ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.