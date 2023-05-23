شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل 1/1 مع الداخلية فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريقا الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل ان يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة ، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي ، خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي ، خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"،خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا. فى المقابل، خاض الداخلية المباراة بتشكيل يضم ، فى حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح، الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى ، الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري. شهدت بداية المباراة حماسا من الفريقين ، وهدد الداخلية مرمى الزمالك فى الدقيقة 10 بعدما لاحت له فرصة محققة لهز الشباك، لكن حكم الراية يشير باحتساب التسلل، كما أنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرماه من انفراد تام فى الدقيقة 14، وفى الدقيقة 21 نجح سيف الجزيرى فى تسجيل هدف الزمالك الأول من رأسية مستغلا عرضية متقنة من شيكابالا.