شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 22 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 22 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز المصرى البورسعيدى على الإتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ29 للدورى ، كما حقق سيدات طائرة الزمالك البطولة الأفريقية بالفوز على الأنابيب الكينى 3 / 1 .

رامي ربيعة جاهز لتدعيم الأهلي أمام إنبي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر أصبح جاهزاً لتدعيم صفوف فريقه بدءاً من مباراته أمام إنبي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يهزم الأنابيب الكينى 1/3 ويتوج بالبطولة الأفريقية لسيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأنابيب الكينى، بنتيجة 3/1 فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، ليتوج باللقب بعد حصد لقب كأس مصر مؤخرًا.

المصرى البورسعيدي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 فى الدوري

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة فاركو بالدورى

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق فاركو، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

جلسة خاصة بين حلمى طولان وأحمد ياسر فى تدريبات سيراميكا قبل مواجهة فيوتشر

عقد حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا جلسة خاصة مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق عقب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة وغيابة عن التهديف.

بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة أسوان

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان