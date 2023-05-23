شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة المقاولون العرب والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التايعة والعشرين من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

وطالب لاعبو طلائع الجيش الحكم بركلة جزاء فى الدقيقة 90 بعد تدخل محمود أبو السعود على رأس أحمد أيمن منصور، إلا أن الحكم حمادة القلاوى لم يحتسب شيئا ووافقه حكام الفيديو الرأى.

واستحوذ لاعبو الطلائع على معظم الشوط الثانى وضغطوا بشكل مكثف فى الدقائق الأخيرة على المقاولون العرب بحثا عن هدف الفوز إلا أن استبسال لاعبى المقاولون والحارس أبو السعود حرمهم من تسجيل الأهداف، لتخرج المباراة كما بدأت.

بهذه النتيجة فريق المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 41 فى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

فيما رفع الطلائع رصيده إلى النقطة 26 فى المركز السابع عشر فى جدول الدوري حاليا، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفا.

بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء، فاروق نور الدين، محمد هانى تريكة، عمر فايد

الوسط: أحمد شيمى، عمر سافيولا، لويس أدوار، أحمد فوزى

الهجوم: محمد سالم، جون أوكلى

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقى، إسلام محارب، على حمدى، محمد شريف حتحوت، محمد سمير

الهجوم: محمود وادى