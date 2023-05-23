شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 22 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجريباته الجماعية اليوم الإثنين استعدادًا لمباراته ضد إنبي غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعود فريق الأهلي لمنافسات الدوري المصري بعد غياب لظروف مشاركته في دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري.

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر أصبح جاهزاً لتدعيم صفوف فريقه بدءاً من مباراته أمام إنبي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري. وأكد المصدر أن ربيعة شارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، وأنه جاهز من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات، ولكن الدفع به من عدمه قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

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