شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قصار القامة يتعادل مع العراق في أولى مبارياته بالبطولة الأفرو آسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب قصار القامة مع نظيره العراقي بهدفين لكل منهما، في أولى مباريات الفريق ببطولة الكأس الافرو آسيوية لكرة القدم لقصار القامة والتي تستضيفها مدينة القنيطرة بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجارى.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث تم اختيار مهدي محمد لاعب المنتخب كأفضل لاعب في المباراة .

وكانت المباراة الافتتاحية قد شهدت فوز المنتخب المغربي مستضيف البطولة على نظيره الأردني بنتيجة 3/6.

وتتكون بعثة المنتخب من 16 فردا ويترأس البعثة علي شعبان مدير المنتخب، ويقود المنتخب فنيًا محمد البيضا، و محمود الحضري مدرب.

قائمة منتخب لقصار القامة تضم كل من: أحمد عبد الرازق، وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود ممدوح سعيد، وحراسة المرمى سعيد الخرباوي وعماد جودة.