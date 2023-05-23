شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يدعمون أسرة مشجع النادي الراحل بقمصان تحمل صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو المصري قبل انطلاق بداية مباراة فريقهم أمام الاتحاد السكندري، والتي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري، وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع المصري الذي وافته المنية أثر حادث أليم يوم الخميس الماضي.

ونعى مجلس إدارة النادي المصري، وفاة محمد مروان أحد مشجعي الفريق البورسعيدي، والذي توفي صباح الخميس الماضي، على أثر تعرضه لحادث سير.

ونشر الحساب الرسمي للمصري عبر فيس بوك صورة للمشجع الراحل وعلق: مجلس إدارة النادي المصري، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون والعاملون، ينعون بخالص الحزن والأسى، مشجع النادي المصري، محمد مروان، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.