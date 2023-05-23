شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الاثنين 22 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الاثنين ثلاث مباريات في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، جمعت الزمالك مع الاخلية والمقاولون مع طلائع الجيش والمصري مع الاتحاد السكندري.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الاثنين 22 / 5 / 2023 كالتالي:

تعادل فريقا الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل ان يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة ، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة.

حسم التعادل السلبى مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التايعة والعشرين من بطولة الدوري المصرى الممتاز. وطالب لاعبو طلائع الجيش الحكم بركلة جزاء فى الدقيقة 90 بعد تدخل محمود أبو السعود على رأس أحمد أيمن منصور، إلا أن الحكم حمادة القلاوى لم يحتسب شيئا ووافقه حكام الفيديو الرأى.

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين. تقدم مابولولو للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل جيرندو للمصري البورسعيدي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ، ويتقدم الياس جلاسي للمصري في الدقيقة 73 من ركلة جزاء .

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