شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 22 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 22 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها جاهزية رامى ربيعة مدافع الأهلى لتدعيم دفاعات الفريق أمام إنبى بالدورى ، وفوز سيدات طائرة الزمالك على الأنابيب الكينى 3 / 1 والحصول على البطولة الأفريقية.

الزمالك يتعادل 1/1 مع الداخلية فى الدورى العام

تعادل فريقا الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد. تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل ان يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

رامي ربيعة جاهز لتدعيم الأهلي أمام إنبي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر أصبح جاهزاً لتدعيم صفوف فريقه بدءاً من مباراته أمام إنبي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يهزم الأنابيب الكينى 1/3 ويتوج بالبطولة الأفريقية لسيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأنابيب الكينى، بنتيجة 3/1 فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، ليتوج باللقب بعد حصد لقب كأس مصر مؤخرًا.

المصرى البورسعيدي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 فى الدوري

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. نداي وشلبي والجزيري يقودون الهجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الداخلية، المقرر لها مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة فاركو بالدورى

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق فاركو، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

جلسة خاصة بين حلمى طولان وأحمد ياسر فى تدريبات سيراميكا قبل مواجهة فيوتشر

عقد حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا جلسة خاصة مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق عقب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة وغيابة عن التهديف.

بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة أسوان

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان

فريدة العسقلاني أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

حصلت فريدة العسقلاني لاعبة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعبة فى البطولة الأفريقية للأندية التى حصل الزمالك على لقبها بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1 فى ختام المسابقة.

كما حصلت على لقب أفضل سنتر بلوك فى البطولة تتويجا لأول موسم لها مع الفريق الأبيض .

يفقد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، العديد من اللاعبين خلال مواجهة فريقه أمام فريق فاركو، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.