شكرا لقرائتكم خبر عن التتويج بالفضية.. مشوار سيدات السلة 3x3 ببطولة women series والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات بطولة series women والتي تقام بأذربيجان لكرة السلة 3x3 وحقق خلالها منتخب سيدات السلة المركز الثانى والميدالية الفضية.

في المباراة الأولى أمام منتخب ألمانيا، صاحب المركز الرابع فى النسخة الماضية من البطولة والمصنف الثاني على مستوى العالم، ورغم تأخر منتخبنا فى النتيجة، إلا أن اللاعبات نجحن فى استعادة توازنهن، وتقديم عرض قوى، وحسم المباراة بنتيجة 16-15، لينجح منتخبنا فى تحقيق الفوز فى النهاية.

أما فى المباراة الثانية، والتي جمعت منتخب مصر بنظيره الأوكراني، فنجح الأخير فى تحقيق الفوز بنتيجة 20-12، ليحسم صدارة المجموعة لصالحه، بعد ضمان المنتخبان تأهلهما للدور ربع النهائي من البطولة.

وفى ربع النهائي التقى مع يواندا الصينى متصدر المجموعة الثالثة وحقق الفوز بنتيجة 21/13 ، و في نصف النهائي التقى مع النمسا و حقق الفوز بنتيجة 21/14 ، وتاهل للنهائى ، و ألتقى منتخب سيدات السلة 3x3 مع نظيره الصينى و خسر بنتيجة 21-15 محققا الفضية .