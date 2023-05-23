الأبيض يواصل إهدار النقاط.. الزمالك يسقط في فخ التعادل مع الداخلية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

سقط الزمالك في فخ التعادل مع فريق الداخلية بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

ودخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة، فيما يأتي الداخلية في المرتبة السادسة عشر ولديه 27 نقطة.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 21 برأسية قوية حولها في مرمى عماد السيد من عرضية شيكابالا.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/pWQL30OmV0AX0

وفي الدقيقة 76، أهدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك يهدر ركلة جزاء بعد تصويبها بقوة في عارضة عماد السيد .

https://vidbtol2.stad90.com/embed/VRDoJNuaWipKv

ونجح سمير فكري في إدراك التعادل لفريق الداخلية في الدقيقة 84 من ركلة جزاء سددها على يمين حارس الزمالك محمد صبحي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/UOLdK8G79ZPYB

وبهذه النتيجة، يرفع الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة 47 محتلا المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، فيما يرتفع رصيد الداخلية إلى النقط 28 محتلا المركز الـ 16.

وبدأ الزمالك مواجهة الداخلية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم : إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

فيما بدأ الداخلية مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، محمد نجيب، أحمد عبد الرسول، كريم يحيى.

خط الوسط: كليتشي شيميزي، محمود طلعت، وليد مصطفى.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، سمير فكري، علي الزهدي.