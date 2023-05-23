نقطة التعادل تضع نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا وتنعش آمال ليستر سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم -

أمن نيوكاسل يونايتد مقعداً في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله أمام ضيفه ليستر سيتي 0-0 الإثنين ضمن المرحلة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وصار رصيد الماكبايس 70 نقطة في المركز الثالث، ولن يستطيع ليفربول (66 نقطة) اللحاق به مع تبقي جولة واحدة فقط على النهاية.



ومن ناحية ليستر، كان الفريق بأمس الحاجة للفوز للهروب من شبح الهبوط، ولكن نقطة في معقل واحد من أفضل فرق الدوري الإنكليزي الممتاز ليست بالسيئة أبداً.



وصار رصيد الثعالب 31 نقطة في المركز الثامن عشر وتعادلوا بالنقاط مع صاحب المركز التاسع عشر ليدز.



وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا بعد 1997-1998 و 2002-2003.



(بي إن سبورت)