شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يركز على الجمل التكتيكية في ختام استعدادات سموحة لمواجهة فاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، استعداداته مساء الاثنين، لمواجهة فريق فاركو، المقرر لها اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

وشهد تدريب سموحة بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى يريد أحمد سامى تطبيقها فى مباراة فاركو، بالإضافة إلى بعض التدريبات الفنية باستخدام ملاعب التنس ولكن بكرة القدم.

ودرس أحمد سامى نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر بهدف لمثله في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

وتعد مواجهة سموحة مع فاركو مواجهة خاصة، حيث يقود فاركو طارق العشرى المدرب السابق لسموحة، قبل الرحيل عنه والتعاقد مع أحمد سامى الذى يمنى النفس بتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن مهاجم الفريق الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى الغانى بنجامين بواتينج الذى يغيب عن مباراة فاركو للإيقاف بعد حصوله على إنذار أمام فيوتشر فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.