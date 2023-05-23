شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يستكشف النحوم فى دورة الترقى قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فريق النجوم أحد أندية القسم الثالت والذى يخوض حالية دورة الترقى فى مجموعة القاهرة، استعدادا لمواجهته فى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وطلب حمزة الجمل من معاونيه تجهيز تقرير كامل عن النجوم فى مباريات دورة الترقى، الذى يحتل فيها الفريق المركز الثانى برصيد 10 نقاط، تحت القيادة الفنية لأحمد عيد عبد الملك.

وبدأ الإسماعيلى الاثنين الاستعداد لمواجهة النجوم فى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل دون راحة نظرا لضيق الوقت بين المباراتين.

وفاز الإسماعيلى على حرس الحدود بهدف دون رد، وأشاد حمزة الجمل المدير الفني للدراويش بما يقدمه اللاعبون فى الدراويش خلال الفترة الصعبة الحالية من مستويات قادت الفريق للابتعاد خطوات مهمة عن مناطق الهبوط بعدما استلم الفريق فى المركز الأخير برصيد 14 نقطة، إلا أن قتال اللاعبين ودعم الجمهور ومساندة الإدارة أعادة الفريق للطريق الصحيح وابتعد قليلا عن مناطق الخطر.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.