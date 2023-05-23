شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يفرض سيطرته على منصات التتويج في الاسكواش بـ 3 ألقاب خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التألق يعيشها البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك منذ عودته من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في البطولات لفترة طويلة في بداية الموسم الجاري ليتراجع عن صدارة التصنيف العالمي.

ونجح البطل المصري المتعطش إلى حصد الألقاب، في حسم تتويجه بثلاثة بطولات من أهم البطولات في الموسم الجاري، بعدما توج ببطولة، بريطانيا المفتوحة التي تعد أقدم وأبرز البطولات في تاريخ اللعبة، وبطولة العالم، وأخيراً بطولة مانشستر وذلك خلال شهر واحد فقط.

بطولة بريطانيا

في 16 أبريل الماضي، توج البطل المصري علي فرج، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وفاز علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 5-11, 11-8, 11-9.



بطل الاسكواش

بطولة العالم

في 12 مايو الجاري، توج على فرج ببطولة العالم للاسكواش التي استضافتها شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي، على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 عالميًا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 44 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6.



فرج

بطولة مانشستر

توج علي فرج ببطولة مانشستر المفتوحة، والتي استضافتها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 13-11, 11-2, 11-5.