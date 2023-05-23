محمود بسيوني حكما للأهلي وإنبى.. والحنفى لأسوان والبنك

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محمود بسيوني حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد عبدالمجيد " جيدو " مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني وصبحي العمراوي حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وهشام الدسوقي حكم فيديو مساعد .

هشام القاضي حكما للساحة ويعاونه كلا من صالح محمد مساعد أول ووائل عاطف مساعد ثاني وعمرو رمضان حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو واحمد لطفي حكم فيديو مساعد .

محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد الفار مساعد أول واحمد عبدالغني مساعد ثاني واحمد حمدي حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وشريف عبدالله حكم فيديو مساعد .

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز .

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محمد العمدة

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