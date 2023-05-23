شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيوني حكما للأهلي وإنبى.. والحنفى لأسوان والبنك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز .
اسوان × البنك الأهلي 7،00 ستاد السلام
محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد الفار مساعد أول واحمد عبدالغني مساعد ثاني واحمد حمدي حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وشريف عبدالله حكم فيديو مساعد .
فاركو × سموحة 9،30 ستاد الجيش ببرج العرب
هشام القاضي حكما للساحة ويعاونه كلا من صالح محمد مساعد أول ووائل عاطف مساعد ثاني وعمرو رمضان حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو واحمد لطفي حكم فيديو مساعد .
الأهلي × انبي 9،30 ستاد القاهرة الدولي
محمود بسيوني حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد عبدالمجيد " جيدو " مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني وصبحي العمراوي حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وهشام الدسوقي حكم فيديو مساعد .
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