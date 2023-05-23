شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة ركلتي الجزاء وهدف الزمالك الملغى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور من خلال المراجعة الجيدة في اكثر من مناسبة طبقا للبرتوكول خلال لقاء الزمالك والداخلية الذى أقيم مساء الاثنين وانتهى بتعادل الفريقين 1/1.

وتابع عقل أن الدولي محمود البنا تمتع بشخصية حاسمة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والعقوبات الانضباطية خلال فعاليات اللقاء رغم انه كان يجد صعوبة احيانا في الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة خاصة في الهجمات المرتدة.

أردف عقل أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين ابرزها عندما اصدر فرمان بركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 75 لصالح المثلوثى ثم ركلة جزاء أخرى للداخلية على حارس الزمالك محمد صبحى في الدقيقة 83 من عمر اللقاء واكد الـ"VAR" صحة قرار البنا كما احسن البنا تقدير اتاحة الفرصة وسمح باستمرار اللعب اكثر من مرة خلال المباراة واشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات طبقا للقانون.

أوضح عادل عقل أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد وأشارا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب ابرزها عندما أشار المساعد الأول على تسلل لاعب الزمالك في الهدف الذى احرزه سيف الدين الجزيرى في الدقيقة 42 من عمر اللقاء وتعاونا مع الحكم في الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وادى مهامه بشكل جيد وتاعون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما أن ثنائى الـ"VAR" تعاونا بشكل جيد مع الحكم طبقا للبرتوكول .