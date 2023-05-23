شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مثيرة اليوم فى الجولة الـ29 للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى ستشهد عودة الأهلي لاستكمال مشواره فى المسابقة المحلية بلقاء إنبي، بعدما تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى.

ويعود آخر لقاء للأهلي في لدوري منذ 17 أبريل الماضي عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0 ، ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 4 مباريات فى ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

الثلاثاء

أسوان & البنك الأهلى ..7 مساءً

فاركو & سموحة..9.30 مساءً

الأهلى & إنبى..9.30 مساءً

الأربعاء

فيوتشر & سيراميكا..9.30 مساءً

بيراميدز & حرس الحدود..9.30 مساءً "مؤجلة من الجولة 22"

القناة الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية فى الاستوديو التحليلى.