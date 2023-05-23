شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وإنبى اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع إنبى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الأهلى في جدول الدوري

يتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب انبى في جدول الدوري

يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 34.

نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري

وفاز الأهلى على سموحة بهدفين دون رد فى الجولة 26 للمسابقة فى 17 أبريل الماضى فى آخر ظهور بالدوري، سجلها محمد شريف ومحمود كهربا، بينما تعرض محمد الشناوى حارس المرمى للطرد.

نتيجة آخر ظهور لإنبى في الدوري

فاز إنبى على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 6.25 مليون يورو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حسام عاشور الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلي وإنبي

حسام عاشور قائد الأهلى السابق يتربع على صدارة أكثر لاعبى المارد الأحمر ظهوراً أمام إنبى برصيد 20 مباراة.

الخماسية والثلاثية أكبر الانتصارات فى مواجهات الأهلي وإنبي

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

هدافو الأهلي فى شباك إنبي

يتصدر محمد بركات، لاعب الأهلى المعتزل، قائمة هدافى المارد الأحمر فى مباريات إنبى برصيد 7 أهداف، ويحل فى المركز الثانى عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو برصيد 3 أهداف.

هدافو إنبى في شباك الاهلى

بينما إسلام عوض وأحمد رؤوف يتصدران قائمة هدافى إنبى فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف لكل لاعب.