شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى للظهور فى بطولة الدوري المصري من جديد بمواجهة إنبى الليلة بعد تأهله لنهائى دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الوداد المغربى.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري بلقاء إنبي فى الجولة 29 من المسابقة، بعدما تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى.

ويعود آخر لقاء للأهلي في الدوري منذ 17 أبريل الماضي، عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0 ، ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 4 مباريات فى ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلى وانبى

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.