شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتحدى البنك الأهلى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق أسوان مع البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، في مواجهة مهمة للفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35.

بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، عقب فوزه الأخير على الإسماعيلي والذى سمح لكتيبة بابا فاسيليو بالتقاط الأنفاس.

يعود ديلسون كامونى مهاجم فريق أسوان للتشكيل الأساسي لتماسيح النيل فى مباراة البنك، حيث عانى صاحب ثنائية أسوان فى الزمالك بالدور الأول، من إصابة قوية أبعدته عن أسوان فى المباريات الأخيرة بالدوري، وعاد لصفوف الفريق فى المباراة الأخيرة أمام الزمالك لكن أيمن الرمادي فضل عدم الدفع به أساسيا كإجراء احترازي.

كما اقترب محمد عطوة لاعب أسوان من العودة لصفوف الفريق بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الفريق بضعة أسابيع، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية تمهيداً للدخول فى قائمة الفريق بجولات الحسم فى الدوري.

ويأمل أيمن الرمادي فى لحاق اللاعب بالمباريات المقبلة فى بطولة الدوري لإنهاء الموسم فى مركز مطمئن للفريق والإدارة، بعدما ودع الفريق كأس الرابطة وكأس مصر مبكرًا.