شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتحدى البنك الأهلى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل أسوان المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35.
بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، عقب فوزه الأخير على الإسماعيلي والذى سمح لكتيبة بابا فاسيليو بالتقاط الأنفاس.
كما اقترب محمد عطوة لاعب أسوان من العودة لصفوف الفريق بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الفريق بضعة أسابيع، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية تمهيداً للدخول فى قائمة الفريق بجولات الحسم فى الدوري.
ويأمل أيمن الرمادي فى لحاق اللاعب بالمباريات المقبلة فى بطولة الدوري لإنهاء الموسم فى مركز مطمئن للفريق والإدارة، بعدما ودع الفريق كأس الرابطة وكأس مصر مبكرًا.
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