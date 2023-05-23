شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يستعد للعودة لصفوف بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
وسبق وأوضح شريف إكرامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه أبلغ مسئولى مكافحة المنشطات بأنه يتناول نوع علاج ربما يكون ضمن المنشطات، لذا جاءت العقوبة مخفضة شهرين فقط، ويستعد حاليًا الحارس بقوة للعودة لصفوف فريقه، لاسيما أنه حصل على وعد بالحصول على فرصة للمشاركة فور عودته من الإيقاف.
وقال سعيد، إن الفريق قدم مباراة قوية ونجح في حصد 3 نقاط مهمة في جدول الترتيب، والفريق قدم كل شيء في تلك المواجهة وقدم واحدة من أفضل اللقاءات ونجح في حصد نقاط غالية، موضحًا إنه من الضروري التركيز في اللقاءات المقبلة ولعب جميع المباريات على أنها مواجهات كؤوس ضروري الفوز بها من أجل التقدم أكثر في جدول البطولة، وارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز