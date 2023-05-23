شريف إكرامى يستعد للعودة لصفوف بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعد شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيرامديز للعودة لصفوف فريقه، بعد انتهاء فترة إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، والتى سبق وقررت إيقافه لمدة شهرين، على خلفية أزمة تناول المنشطات، تنتهي فى 28 مايو، حيث خضع لكشف المنشطات قبل مواجهة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الكونفيدرالية.

وسبق وأوضح شريف إكرامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه أبلغ مسئولى مكافحة المنشطات بأنه يتناول نوع علاج ربما يكون ضمن المنشطات، لذا جاءت العقوبة مخفضة شهرين فقط، ويستعد حاليًا الحارس بقوة للعودة لصفوف فريقه، لاسيما أنه حصل على وعد بالحصول على فرصة للمشاركة فور عودته من الإيقاف.

من جانبه، عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على حساب غزل المحلة في الدوري الممتاز، مؤكدا صعوبة اللقاء، خاصة أن مواجهة المحلة في ملعبه أمر ليس سهلاً.

وقال سعيد، إن الفريق قدم مباراة قوية ونجح في حصد 3 نقاط مهمة في جدول الترتيب، والفريق قدم كل شيء في تلك المواجهة وقدم واحدة من أفضل اللقاءات ونجح في حصد نقاط غالية، موضحًا إنه من الضروري التركيز في اللقاءات المقبلة ولعب جميع المباريات على أنها مواجهات كؤوس ضروري الفوز بها من أجل التقدم أكثر في جدول البطولة، وارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.